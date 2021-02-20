برلماني يحذر من الإهمال عقب انخفاض معدل إصابات كورونا

كشف النائب إبراهيم عبدالنظير عضو مجلس النواب، عن وجود إهمال ملحوظ لدى المواطنين في الأخذ بالإجراءات الإحترازية، موضحا ان الكمامة والتي تعد أبسط الوسائل التي يحمي بها المواطن نفسه، لم تعد ذا أهمية لدى البعض.





وحذر عبدالنظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من الإنخفاض في معدل الإصابات، والتي ينجم عنها دائما تساهل من البعض، مشيرا إلى أنه هناك توقعات من الدخول في الموجة التالتة الفترة القادمة، الامر الذي يستلزم الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بشكل كامل .





وأكد عضو مجلس النواب، على أن التصدي لجائحة كورونا غير مقتصر على الأجهزة التابعة للدولة، وإنما مسئولية كل فرد داخل المجتمع للمساهمة في تخفيف حدة الجائحة والتصدي لها.





كانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت دول العالم من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.





وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس وفق روسيا اليوم: "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".





وأضافت: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض معدل الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاؤل من إمكانية إيجاد مخرج من الأزمة.