بعد ارتفاع نسبة التدخين.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة الأسرية على الأبناء

قال النائب إبراهيم عبدالنظير عضو مجلس النواب، إن إرتفاع نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة، يأتي بسبب حالة من الإستهتار وقلة الوعي عند الشباب، والذي يخيل له أن اللجوء لهذه المواد يزيح همومه ويقللها .





وأشار عبدالنظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إحتلال محافظات الصعيد المراتب الأولى في نسبة التدخين وتعاطي المخدرات، يأتي بسبب إنتشار البطالة والتي ينجم عنها فراغ يؤدي إلى تعطيل الطاقات الجسدية لدى الشباب.





وأكد عضو البرلمان على ضرورة تشديد الرقابة الأسرية، وذلك كونها السبب الرئيسي الذي يحدد إتجاه الأبناء سواء كان إتجاه سلبي أو إيجابي ، مطالبا الأسرة بتوفير الرعاية الكاملة للأبناء وعدم تجاهلهم وتركهم للتأثيرات السلبية الخارجية.





كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت إن حملة المسح القومي الشامل التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والأمانة العامة للصحة النفسية.





وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تم إجراؤها على 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية، كشفت أن نسبة التدخين فيها 27.9%، ونسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.





وأوضحت وزيرة التضامن أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة جاءت كالآتي:





المنيا جاءت في المركز الأول بنسبة 51.8%، ثم سوهاج 47.4%، وجاءت بعدها البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى معها الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.





وأشارت الوزيرة، إلي أنه في تعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2% ثم القليوبية 10.5%، والشرقية 8.2%، والمنيا 8%، والبحر الأحمر 6.7%، وأسوان 6.5%، والدقهلية 6.5%، والقاهرة 6%، والجيزة 5.9%، والإسكندرية 5.2%.



