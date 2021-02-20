الجيران خدوا أطفاله أسبوع.. مأساة أسرة غرقت في الأمطار بسبب منزلها الطيني.. شاهد

داخل منزل قديم مبني من الطوب اللبن والطين مسقوف بالخشب والجريد لا يستطيع حمايتهم من الأمطار الشديدة، البرد يأكل أجسادهم فى الشتاء، والشمس تحرقهم فى الصيف، تقيم أسرة مكونة من 4 أفراد بمنطقة عزبة الخواجة التابعة لقرية كوم الأحمر بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية





مأساة حقيقة رصدها "صدى البلد" على الطبيعة فرب الأسرة ليس له أى مصدر دخل ثابت حيث يعمل بنظام اليومية ويخرج من الصباح للبحث عن العمل ورزق أطفاله الصغار تاركا زوجته داخل المنزل البسيط الذي اغرقته مياه الأمطار ومهدد بالانهيار فى كل لحظة بعد تآكل جدرانه.





" اعمل ايه .. عايش انا وولادى الصغار ومراتى وخايفين السقف يقع علينا فى وقت بسبب سوء حالة البيت " بهذه الكلمات بدأ محمد صبحى عبدالفتاح حديثه لـ " صدى البلد" قائلا ": أقيم أنا وزوجتى وأطفالي "ادم واية" فى المنزل رغم انه آيل للسقوط فى أى وقت.





وأشار إلى أن العام الماضى أغرقت مياه الأمطار المنزل وكاد أن ينهار بسبب شدة المطر وغرقه بالمياه ، مضيفا تقدمت بطلب للوحدة المحلية ضمن المتضررين من السيول والأمطار الشديدة ولكن مافيش حد من المسئولين سأل فينا.





وقال محمد صبحى : لما سقف البيت وقع ومياه الأمطار دخلت البيت معرفتش أعيش قام الجيران بمساعدتي وأخذ أطفالي عندهم فى البيت والعيش معهم لمدة اسبوع حتى قمنا بنزح المياه من البيت.





وتابع محمد أنا مش موظف ومعنديش اى مصدر دخل ثابت حيث أعمل بنظام اليومية وأخرج كل يوم للبحث عن أى عمل لدى الأهالي علشان رزق ولادى واقدر اصرف على بيتي واسرتي.





وأضاف: لم أقدر على تحمل تكاليف بناء المنزل وترميم الجدران فاليومية التى اعمل بها تكفي قوت يومنا بالإضافة إلى تكاليف دراسة أبنائي ولكن معظم الأوقات لا يتوفر مع أى شيء لتلبية احتياجاتهم خاصة فى الأوقات التى تمر علينا بدون عمل.