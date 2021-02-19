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محافظات

علاج 1100 مواطن في قافلة بأبومليح بـ بني سويف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:56 م
محافظ بنى سويف :فحص
محافظ بنى سويف :فحص وعلاج أكثر من 1100 مواطن في قافلة علاجية
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وناقش غنيم تقرير عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية منشأة أبو مليح مركز سمسطا على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 8 عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة. 

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وتضمنت القافلة الكشف على 1178 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم  95 - معمل طفيليات 37 - حالات  الأشعة 23-   استصدار 11 قرار نفقة دولة - تحويل عدد  18 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج  - موجات فوق صوتية 61 حالة.

وشملت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد  113 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة).

كما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن أثناء الحملة   بمنشاة قرية أبو مليح مركز سمسطا جنوب المحافظة. 
علاج 1100 مواطن في قافلة بأبومليح بـ بني سويف
علاج 1100 مواطن في قافلة بأبومليح بـ بني سويف
علاج 1100 مواطن في قافلة بأبومليح بـ بني سويف
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