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أخبار العالم

تحت الرمال وفوق ظهور الجمال.. الثلوج تكسو السعودية في مشاهد خيالية.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:13 م
الثلوج تكسو السعودية
الثلوج تكسو السعودية
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أحمد محرم
تشهد السعودية طقسًا شديد البرودة، وتساقطًا غزيرًا للثلوج التي كست مناطق واسعة من المملكة، حيث وثق السكان مشاهد عجيبة للثلوج التي تراكمت تحت الرمال في إحدى بقاع المملكة، وفوق ظهور الجمال في مكان آخر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الجمعة، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والشرقية).

ونوه المركز بأنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وذكر المركز وفق صحيفة "عاجل"، أن السحب الممطرة مستمرة على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ونجران، كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.
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