القابضة للمياه: استمرار أعمال سحب تجمعات الأمطار بالقاهرة والجيزة.. تفاصيل

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، جهود شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لسحب تجمعات المياه، نتيجة سقوط الأمطار على عدد من المناطق، خلال اليوم الجمعة ، لمدد متفاوتة.





وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه، بمعدات وأفراد الشركة، وذلك بكافة المحاور الرئيسية، ومنها: "المتحف المصري الكبير - طريق الكورنيش – وحي الوراق "، وجار استمرار العمل بالمناطق التى شهدت هطول أمطار خلال اليوم بالمحافظة.





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وأجرى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، جولة بمناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة؛ لمباشرة أعمال سحب المياه والتأكد من عدم وجود أى تجمعات لها.



