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اقتصاد

القابضة للمياه: استمرار أعمال سحب تجمعات الأمطار بالقاهرة والجيزة.. تفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:03 م
جانب من أعمال سحب
جانب من أعمال سحب المياه بطرق القاهرة
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آمنة عبدالعظيم
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لسحب تجمعات المياه، نتيجة سقوط الأمطار على عدد من المناطق، خلال اليوم الجمعة ، لمدد متفاوتة.

وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه، بمعدات وأفراد الشركة، وذلك بكافة المحاور الرئيسية، ومنها: "المتحف المصري الكبير  - طريق الكورنيش – وحي الوراق "، وجار استمرار العمل بالمناطق التى شهدت هطول أمطار خلال اليوم بالمحافظة.

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وأجرى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، جولة بمناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة؛ لمباشرة أعمال سحب المياه والتأكد من عدم وجود أى تجمعات لها.

وكانت محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق " الميرغني - شارع الثورة - طريق النصر - روكس – الحجاز- " دون حدوث أى تجمعات، مع انتشار وتمركز معدات الشركة منذ مساء الأمس بإجمالى 120 سيارة كسح وبدالة.
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