أخبار التكنولوجيا.. واتساب يكشف حقيقة التحديثات الإجبارية القادمة.. وموتورولا تعلن رسميا عن هاتف Moto E7 Power ب1615 جنيها

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كشفت بعض التسريبات السابقة، بأن شركة أوبو Oppo تخطط لإطلاق هاتفين جديدين إلى جانب هاتفها الرائد القادم Find X3 Pro، فمن المتوقع أن تجلب الشركة الصينية جهازي Find X3 Lite و Find X3 Neo ضمن أحدث هواتف سلسلة "فايند" في شهر مارس المقبل.

كشفت بعض التسريبات السابقة، بأن شركة أوبو Oppo تخطط لإطلاق هاتفين جديدين إلى جانب هاتفها الرائد القادم Find X3 Pro، فمن المتوقع أن تجلب الشركة الصينية جهازي Find X3 Lite و Find X3 Neo ضمن أحدث هواتف سلسلة "فايند" في شهر مارس المقبل.



