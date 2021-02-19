أخبار التكنولوجيا.. واتساب يكشف حقيقة التحديثات الإجبارية القادمة.. وموتورولا تعلن رسميا عن هاتف Moto E7 Power ب1615 جنيها

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أعلنت شركة Asus أسوس موعد الإعلان الرسمى عن هاتفها المنتظر للألعاب، هاتف Asus ROG Phone 5 فى 10 مارس القادم، حيث سيأتى الهاتف بإمكانات كبيرة منها بطارية عملاقة، حيث سيكون قادر على تشغيل الألعاب الثقيلة.
كشفت تسريبات مصورة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إطلاق جهازى تابلت بسعر رخيص فى شهر يونيو القادم، وهما جهازى Galaxy Tab S7 Lite و Galaxy Tab A7 Lite .
كشفت بعض التسريبات السابقة، بأن شركة أوبو Oppo تخطط لإطلاق هاتفين جديدين إلى جانب هاتفها الرائد القادم Find X3 Pro، فمن المتوقع أن تجلب الشركة الصينية جهازي Find X3 Lite و Find X3 Neo ضمن أحدث هواتف سلسلة "فايند" في شهر مارس المقبل.
أطلقت شركة شاومى الصينية الإعلان الرسمى لمجموعة هواتفها Redmi K40 والتى ستطلقها تحت علامتها التجارية Redmi ريدمى فى 25 فبراير المقبل، حيث ستكون الهواتف عبارة عن 3 هواتف هى : Redmi K40 و Pro Redmi K40 و Redmi K40S .
أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، رسميا، عن هاتفها Moto E7 Power من الفئة المتوسطة، والذى يأتى بعدد من المواصفات الكبيرة منها البطارية ذات السعة الكبيرة والسعر المتوسط.
أعلنت خدمة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية، خلال الشهر الماضي أنها ستؤخر تطبيق شروطها الإجبارية الجديدة إلى شهر مايو المقبل، بعد رد عنيف من المستخدمين حول العالم، أدى لاحقا إلى مواجهة قانونية قائمة في الهند إلى جانب العديد من التحقيقات التنظيمية في بعض الدول.
كشفت بعض التسريبات السابقة أن شركة هواوي Huawei، تخطط للابتعاد عن تصميم الشاشة القابلة للطي للخارج بالجيل الثاني من هواتفها المطوية، واليوم، ظهر إعلان تشويقى مسرب يؤكد على خطط عملاقة التقنية الصينية الجديدة.
قررت شركة كافيار Caviar الروسية، الخروج قليلا عن مجال المألوف الذي تشتهر به في صنع الهواتف الذكية الرائدة المرصعة بالجواهر، وأعلنت في أواخر العام الماضي، عن وحدة تحكم من بلاي ستيشن 5 مصنوعة من الذهب، وبسبب تصميمها الذهبي المميز أطلق عليها اسم "Golden Rock".
كشفت شركة باناسونيك Panasonic اليابانية، عن روبوت جديد غير تقليدي يشبه القطط يمكنه التكلم، تم تطويره لأولئك الأشخاص الذين يرغبون باقتناء حيوانا أليفا بالمنزل ولكن غير حقيقي.