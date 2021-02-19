السيطرة على حريق بـ 3 أفدنة قصب فى مركز الوقف بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في 3 أفدنة مزروعة بمحصول القصب بجوار كوبرى الخمسين فى الوقف.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد باندلاع حريق فى مساحة كبيرة مزروعة بمحصول القصب بجوار كوبرى الخمسين، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.





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انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم الدفع بـ 3 سيارات للسيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.





تبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ 3 أفدنة مزروعة بقصب السكر، و تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وجود أى إصابات بنطاق الحريق.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







