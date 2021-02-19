قطع شريان حيوي.. أهالي شهداء مرفأ بيروت يهددون بإشعال ثورة في لبنان

تعهد أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي باشعال ثورة لبنانية جديدة خلال الفترة القادمة حيث قالوا :السياسيين والقضاة سيعملون من الآن وصاعدًا تحت ضغط الشارع الذي سنشعل ثورته وعليكم تحمّل ردات فعلنا.





وأضاف أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت في بيان لهم اليوم الجمعة : فإن لمسنا أي تلاعب أو تمييع أو تمنع عن المثول أمام القضاء سنتخذ خطوات لن تتوقعوها أبدًا.





وواصلوا بيانهم قائلين : ونعد مفاجأة لن نعلن عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد".





جاء ذلك علي هامش تظاهراتهم التي اندلعت فور الإعلان عن تنحية قاضي التحقيقات في تفجيرات مرفأ بيروت فادي صوان وتعيين قاضي اخر بناء علي الحكم الصادر من محكمة التمييز اللبنانية.



