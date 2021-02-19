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توك شو

بارتفاع هرم خوفو.. فيديو مثير لأعلى أرجوحة ملاهٍ بالعالم بـ دبي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:37 م
ملاهي دبي
ملاهي دبي
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو لأعلى أرجوحة ملاهٍ بالعالم في دبي، موضحة أنه أصبح بإمكان عشاق الألعاب والمغامرات التمتع بلحظات من المتعة خلال ركوب أرجوحة "أورلاندو ستار فلاير".

وأشارت إلى أن الأرجوحة يصل ارتفاعها 460 قدمًا، أي 140 مترًا، وهو نفس ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة، وتتفوق هذه الأرجوحة على الرقم القياسي السابق بمقدار 10 أقدام.

وأضافت أنه تم الكشف عن "بوليوود سكاي فلاير" هذا الشهر في منتزه "بوليوود باركس دبي"، مسجلة رقمًا قياسيًا عالميًا لأطول أرجوحة ملاه، ما أدى إلى إخراج لعبة "أورلاندو ستار فلاير"، والتي يبلغ ارتفاعها 450 قدمًا من الصدارة. 

واختتمت أن أرجوحة بوليوود سكاي فلاير مصنوعة من 421 طنًا من الفولاذ، واستغرق بناؤها حوالي سنتين وتطلبت عملية نصبها أربعة أشهر.
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