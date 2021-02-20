جامعة عين شمس في أسبوع .. 8 إرشادات للطلاب قبل الامتحانات.. مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية ...افتتاح وحدة المراجعة اللغوية للباحثين في كلية الآداب

جامعة عين شمس في اسبوع :
_مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس
_افتتاح وحدة المراجعة اللغوية لجموع الباحثين بآداب عين شمس
_8 إرشادات لطلاب جامعة عين شمس قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول
_الأمراض المتوطنة فى الرئة والجهاز التنفسي محاضرة علمية بجامعة عين شمس
شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و مؤسسة "صحتنا" وافتتاح وحدة المراجعة اللغوية لجموع الباحثين بآداب عين شمس .
شهدت جامعة عينة شمس حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و مؤسسة "صحتنا"، برئاسة عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، بهدف دعم وتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)
يأتي البروتوكول امتدادًا لمذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان في عام 2018.وبموجب هذا التعاون تكفل مؤسسة صحتنا توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية من الأجهزة الطبية بصورة فورية، بطاقة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرين سرير مريض بكل التجهيزات الطبية اللازمة.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. هبة الله السعيد وكيل كلية الطب للتعليم و الطلاب و أ.د. هاني عارف أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس .
وفي كلمته أشاد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا أن الكثير من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن و منظومة الرعاية الصحية في مصر جاءت نتاج التعاون مع كبريات المؤسسات المدنية و بخاصة مؤسسة "صحتنا".
و أضاف أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش الجامعي تعد الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة صحتنا في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لإنشاء تلك الوحدة الجديدة حتى تستطيع استقبال ما يقرب من 2500 مريض بالعام الواحد.
أشار إلى أن الأطقم الطبية العاملة بتلك الوحدة من أطباء وتمريض من الكوادر الطبية المميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية حيث أسفرت جهود هذا الطاقم الطبي عن حصول الوحدة على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية ، وهى الجائزة الأكثر تميزًا على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو ما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدة بمستشفى الدمرداش وإتباعها لأفضل المعايير الدولية فى هذا الصدد.
و أوضح عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا أن المؤسسة تعد مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تسعى لتوفير حلول صحية مستدامة تكون متاحة للجميع وفي متناول كل المرضى المصريين ، قائلًا " حتى نتمكن من انجاز أهدافنا، نحتاج لشراكات قوية توفر لنا الدعم اللازم لإتاحة الخدمات الصحية الملائمة للمرضى في جميع أنحاء مصر. ولهذا فإننا نبحث عن شريك مؤسسي متميز يشاركنا إيماننا بتلك القضية ويبدي استعداده للالتزام التام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.
ولهذا فإنّ مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مستشفى الدمرداش والتي تأتي على خلفية النجاحات السابقة التي حققتها المستشفى في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين، يمكنها أن تحقق رؤيتنا بشكل فعلي على أرض الواقع. إنّ المستشفى والمؤسسة سيتعاونان عن كثب لتقليل قوائم انتظار مرضى السكتة الدماغية في المستشفيات.
جدير بالذكر ان السكتة الدماغية تعد ثانى سبب للوفاة في العالم وثالث مسبب للإعاقة لكبار السن، و تمثل حالة طوارئ طبية، يعد العلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوّية والأهمية وخاصة في الساعات الذهبية الأولى، إذ يمكن من خلاله تقليل الأضرار للدماغ ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة والتى تختلف باختلاف الجزء المتضرر من الدماغ من شلل وفقدان الكلام أو فقدان الذاكرة وغيره بشرط وصول المرضى للمستشفى بالساعات الذهبية الأولى وهذا يتطلب وجود وحدات متخصصة لهذا المرض حيث يتم إعطاء عقار اذابة الجلطة فورا وفى 20% من الحالات يمكن إزالة الجلطة عن طريق القسطرة المخية.
كما افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" حول الأمراض المتوطنة فى الرئة والجهاز التنفسي.
وتعد المحاضرة خطوة هامة في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة (N T Ds) وهي مجموعة متنوعة من الالتهابات المدارية الشائعة بين السكان ذوي الدخل المنخفض في المناطق النامية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، وهي ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل الممرضة مثل الفيروسات والبكتيريا والديدان الطفيلية، مع توضيح أهمية استخدام تنظير القصبات في التشخيص لعدد من الأمراض الطفيلية الغير عادية خاصة في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مع التأكيد علي أهمية تطبيق ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها.
تستهدف المحاضرة الأطباء من جميع التخصصات، وخاصة تخصص أمراض الرئة، وممارسى مكافحة العدوى وطلاب كليات الطب.
بدأت فعاليات المحاضرة بكلمات افتتاحية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و IWASAKI Akihiro
Senior الممثل الأكبر لمؤسسة الجايكا.
شارك في المحاضرة التى أدارتها الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى الدكتور ياسر مصطفى (رئيس قسم الصدر)، الدكتور ابراهيم يوسف ( رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ) .
وفي كلمته خلال المحاضرة العلمية تحدث الدكتور اشرف المراغى ( قسم الصدر ) عن دور تنظير القصبات في التشخيص و علاج التهابات الصدر.
وتناولت ا.د. نهاد عثمان ( قسم الصدر ) دور تنظير القصبات في تشخيص COVID-19.
و تطرقت أ.د. هالة الوكيل (قسم الطفيليات) الي ما الذي يمكن أن يضيفه تنظير القصبات إلى تشخيص الامراض المدارية المهملة .
وفي كلمتها تحدثت ا.د. سامية عبده (قسم الباثولوجيا الاكلينيكية ) عن الالتهابات ذات الصلة بمنظار القصبات.
وتناولت د. ايمان عبدالله ( اخصائى الباثولوجيا الإكلينيكية) تنظيف القصبات للتطهير والإجراءات الخاصة به.
وفي سياق اخر أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن افتتاح وحدة المراجعة اللغوية (باللغة الانجليزية) لجموع الباحثين فى كافة التخصصات باللغة الانجليزية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. مصطفي مرتضي عميد الكلية وإشراف أ.د. شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. رنا الخولي مدير الوحدة.
وتقدم الوحدة خدمات التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير، وذلك على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية بالكلية.
ويأتي ذلك عبر التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعلى من يرغب في الحصول على خدمات وحدة المراجعة اللغوية التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أو عبر البريد الإلكترونى للوحدة: [email protected]
وحصل موقع صدى البلد على الارشادات والاجراءات الاحترازية المتبعة فى امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة عين شمس وهي كالآتي :
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1_ الحضور قبل موعد الامتحان بساعة علي الاقل لقياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.
2_ مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والاخر عند الانتظار امام بوابات الكلية.
3_ التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها.
4_ الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة الجامعة وطوال فترة الامتحان.
5_ غير مسموح بتداول الادوات المكتبة او الادوات الوقائية بين الطلاب اثناء الامتحان .
6_مراعاة احضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب.
7_ مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع او تزاحم .
8_ ممنوع التجمعات ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان