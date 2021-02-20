جامعة عين شمس في أسبوع .. 8 إرشادات للطلاب قبل الامتحانات.. مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية ...افتتاح وحدة المراجعة اللغوية للباحثين في كلية الآداب

جامعة عين شمس في اسبوع :

_مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس

_افتتاح وحدة المراجعة اللغوية لجموع الباحثين بآداب عين شمس

_8 إرشادات لطلاب جامعة عين شمس قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

_الأمراض المتوطنة فى الرئة والجهاز التنفسي محاضرة علمية بجامعة عين شمس









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و مؤسسة "صحتنا" وافتتاح وحدة المراجعة اللغوية لجموع الباحثين بآداب عين شمس .





شهدت جامعة عينة شمس حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و مؤسسة "صحتنا"، برئاسة عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، بهدف دعم وتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)





يأتي البروتوكول امتدادًا لمذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان في عام 2018.وبموجب هذا التعاون تكفل مؤسسة صحتنا توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية من الأجهزة الطبية بصورة فورية، بطاقة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرين سرير مريض بكل التجهيزات الطبية اللازمة.





جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. هبة الله السعيد وكيل كلية الطب للتعليم و الطلاب و أ.د. هاني عارف أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس .





وفي كلمته أشاد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا أن الكثير من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن و منظومة الرعاية الصحية في مصر جاءت نتاج التعاون مع كبريات المؤسسات المدنية و بخاصة مؤسسة "صحتنا".





و أضاف أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش الجامعي تعد الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة صحتنا في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لإنشاء تلك الوحدة الجديدة حتى تستطيع استقبال ما يقرب من 2500 مريض بالعام الواحد.





أشار إلى أن الأطقم الطبية العاملة بتلك الوحدة من أطباء وتمريض من الكوادر الطبية المميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية حيث أسفرت جهود هذا الطاقم الطبي عن حصول الوحدة على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية ، وهى الجائزة الأكثر تميزًا على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو ما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدة بمستشفى الدمرداش وإتباعها لأفضل المعايير الدولية فى هذا الصدد.





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و أوضح عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا أن المؤسسة تعد مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تسعى لتوفير حلول صحية مستدامة تكون متاحة للجميع وفي متناول كل المرضى المصريين ، قائلًا " حتى نتمكن من انجاز أهدافنا، نحتاج لشراكات قوية توفر لنا الدعم اللازم لإتاحة الخدمات الصحية الملائمة للمرضى في جميع أنحاء مصر. ولهذا فإننا نبحث عن شريك مؤسسي متميز يشاركنا إيماننا بتلك القضية ويبدي استعداده للالتزام التام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.





ولهذا فإنّ مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مستشفى الدمرداش والتي تأتي على خلفية النجاحات السابقة التي حققتها المستشفى في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين، يمكنها أن تحقق رؤيتنا بشكل فعلي على أرض الواقع. إنّ المستشفى والمؤسسة سيتعاونان عن كثب لتقليل قوائم انتظار مرضى السكتة الدماغية في المستشفيات.





جدير بالذكر ان السكتة الدماغية تعد ثانى سبب للوفاة في العالم وثالث مسبب للإعاقة لكبار السن، و تمثل حالة طوارئ طبية، يعد العلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوّية والأهمية وخاصة في الساعات الذهبية الأولى، إذ يمكن من خلاله تقليل الأضرار للدماغ ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة والتى تختلف باختلاف الجزء المتضرر من الدماغ من شلل وفقدان الكلام أو فقدان الذاكرة وغيره بشرط وصول المرضى للمستشفى بالساعات الذهبية الأولى وهذا يتطلب وجود وحدات متخصصة لهذا المرض حيث يتم إعطاء عقار اذابة الجلطة فورا وفى 20% من الحالات يمكن إزالة الجلطة عن طريق القسطرة المخية.





كما افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" حول الأمراض المتوطنة فى الرئة والجهاز التنفسي.

وتعد المحاضرة خطوة هامة في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة (N T Ds) وهي مجموعة متنوعة من الالتهابات المدارية الشائعة بين السكان ذوي الدخل المنخفض في المناطق النامية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، وهي ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل الممرضة مثل الفيروسات والبكتيريا والديدان الطفيلية، مع توضيح أهمية استخدام تنظير القصبات في التشخيص لعدد من الأمراض الطفيلية الغير عادية خاصة في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مع التأكيد علي أهمية تطبيق ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها.





تستهدف المحاضرة الأطباء من جميع التخصصات، وخاصة تخصص أمراض الرئة، وممارسى مكافحة العدوى وطلاب كليات الطب.





بدأت فعاليات المحاضرة بكلمات افتتاحية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و IWASAKI Akihiro





Senior الممثل الأكبر لمؤسسة الجايكا.





شارك في المحاضرة التى أدارتها الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى الدكتور ياسر مصطفى (رئيس قسم الصدر)، الدكتور ابراهيم يوسف ( رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ) .





وفي كلمته خلال المحاضرة العلمية تحدث الدكتور اشرف المراغى ( قسم الصدر ) عن دور تنظير القصبات في التشخيص و علاج التهابات الصدر.





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وتناولت ا.د. نهاد عثمان ( قسم الصدر ) دور تنظير القصبات في تشخيص COVID-19.

و تطرقت أ.د. هالة الوكيل (قسم الطفيليات) الي ما الذي يمكن أن يضيفه تنظير القصبات إلى تشخيص الامراض المدارية المهملة .

وفي كلمتها تحدثت ا.د. سامية عبده (قسم الباثولوجيا الاكلينيكية ) عن الالتهابات ذات الصلة بمنظار القصبات.

وتناولت د. ايمان عبدالله ( اخصائى الباثولوجيا الإكلينيكية) تنظيف القصبات للتطهير والإجراءات الخاصة به.









وفي سياق اخر أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن افتتاح وحدة المراجعة اللغوية (باللغة الانجليزية) لجموع الباحثين فى كافة التخصصات باللغة الانجليزية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. مصطفي مرتضي عميد الكلية وإشراف أ.د. شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. رنا الخولي مدير الوحدة.





وتقدم الوحدة خدمات التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير، وذلك على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية بالكلية.





ويأتي ذلك عبر التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعلى من يرغب في الحصول على خدمات وحدة المراجعة اللغوية التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أو عبر البريد الإلكترونى للوحدة: [email protected]





وحصل موقع صدى البلد على الارشادات والاجراءات الاحترازية المتبعة فى امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة عين شمس وهي كالآتي :









1_ الحضور قبل موعد الامتحان بساعة علي الاقل لقياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.





2_ مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والاخر عند الانتظار امام بوابات الكلية.





3_ التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها.





4_ الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة الجامعة وطوال فترة الامتحان.





5_ غير مسموح بتداول الادوات المكتبة او الادوات الوقائية بين الطلاب اثناء الامتحان .





6_مراعاة احضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب.





7_ مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع او تزاحم .





8_ ممنوع التجمعات ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان



