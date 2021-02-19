اهم الاخبار.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات بالشهر العقاري.. وأزمة تامر أمين والصعايدة تشتعل

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها كالتالي :





الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو قال الإعلامى تامر أمين، إنه يتقدم برسالة اعتذار لكل أهالى الصعيد، موضحًأ الرسالة واضحة " انا بعتذر لكل صعيدي و كل مصري. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

إجراءات جديدة تنتظر الموطنين بشأن شراء وتسجيل العقارات بالشهر العقاري وكذلك إدخال أو نقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بالأيام .. ننشر تفاصيل جداول حضور الطلاب في المدارس خلال الترم الثاني

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،عن التفاصيل الكاملة لجداول ونظام حضور الطلاب في المدارس. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل

أعلن الدكتور طارق شوقي عن آلية عقد الامتحانات للطلاب أبنائنا في الخارج. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تكون درجات الحرارة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أعلن نادي سيمبا التنزاني، تغيير موعد مباراته أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة