برلمانية : تصريحات تامر أمين عنصرية وغير مقبولة على الإطلاق

أكدت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أنها ترفض بشدة التصريحات المسيئة التي أطلقها الإعلامي تامر أمين ضد أهالي الصعيد.









وقالت غادة الضبع : "نرفض جميعا وبشدة تصريحات المذيع تامر أمين ضد أهالي صعيد مصر الشرفاء والعظماء الذين هم أهل الرجولة والشهامة وأصل الاحترام، وما تمثله هذه التصريحات المسيئة من إهانة وعنصرية غير مقبولة على الإطلاق وخاصة ضد الفتاة الصعيدية التى تعد تاجا على رؤوسنا جميعا، حيث تأتي هذه الإساءة من الإعلامي في الوقت الذي حصلت فيه المرأة المصرية عامة والصعيدية خاصة على أكبر قدر من الامتيازات فى ظل عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى جعل للمرأة عاما مخصصا لها ولتكريمها، وحيث تمكنت المرأة من حصولها على نسبة مشرفة فى التمثيل البرلماني تخطت نسبة ٢٥٪؜ التى حددها الدستور المصرى فى ظل القيادة الحكيمة للبلاد".









وتابعت النائبة، علاوة علي تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا والذى تبنته الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من خلال عده برامج موجهه لصعيد مصر ومناهضته جميع أشكال العنف عن طريق الحملات والفاعليات المتعددة التى طرقت بها أبواب المجتمع المصرى والصعيدي خاصه لتشير وتعظم لمكانه المرأة وتكريمها فى جميع الأديان السماوية".









ووجهت النائبة غادة الضبع التحية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي قرر وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه، وأيضا للدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين الذي أصدر قرارًا بإيقاف تامر أمين عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.