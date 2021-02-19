محافظ الغربية: لجنة هندسية لردم الهبوط الأرضي بشارع الترعة بالمحلة

تعرض شارع الترعة بحي ثان المحلة الكبرى لهبوط مفاجئ، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة مراجعة العقارات المجاورة .









كما وجه بمعاينة الموقع من خلال لجنة فنية مشكلة من " أ.د محمد الغريب صقر الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا ، المهندس خلف محمد عبد الرحيم مدير مديرية الإسكان بالغربية والمهندس على سالم مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة" والتي انتهت من أعمالها في تمام الساعة ٣.١٥ فجر اليوم.





تبين للجنة حدوث هبوط مفاجئ في منتصف الشارع نتيجة انهيار غرف التفتيش وكسر في خط المياه الرئيسي بعمق ١ متر وبطول ٢٥ متر، والتي تقوم بتنفيذه إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي.





كما تلاحظ للجنة عدم تأثر أي من العقارات المجاورة، وأوصت اللجنة بالردم الفوري لموقع الانهيار وإجراء سند بصفة عاجلة لجوانب الانهيار حفاظًا على سلامة المنشآت المجاورة ، مع تحمل الجهات المنفذة رد الشيء لأصله طبقًا للمواصفات الفنية.



