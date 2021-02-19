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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية خلال ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:03 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.

وسجل سعر صرف الدولار خلال  تعاملات اليوم 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات الاجنبية اليوم

سجل سعر اليورو 18.76 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.57 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.33 جنيه للشراء و 17.51 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية اليوم

سجل سعر الين اليابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.85 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
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