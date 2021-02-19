أسعار العملات الأجنبية خلال ختام تعاملات الأسبوع

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أسعار العملات الآسيوية اليوم

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.57 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع .وسجل الفرنك السويسرى 17.33 جنيه للشراء و 17.51 جنيه للبيع .واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .سجل سعر الين اليابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.85 جنيه للبيع.وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.