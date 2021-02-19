طاقم تحكيم مصري يدير مباراة النجم وبوينج بافالوز بالكونفدرالية .. الأحد

يدير طاقم تحكيم مصرى مباراة النجم الساحلي التونسي أمام يونج بافالوز الغاني بعد غد الأحد فى إياب كأس الكونفدرالية.
جاء الطاقم التحكيمي على النحو التالي: إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب وأحمد الغندور حكما رابعا.
يذكر أن مباريات الاحد بكأس الكونفدرالية جاءت على النحو التالي:
المنستير التونسي والرجاء المغربي
نادي نابا ستارز فى مواجهة فريق غور مايا
ريفيرز يونايتد يلتقى انيميبا النيجيري
اورلاندو بايريتس الجنوب افريقي يواجه جوانينج جالاكسي
القطن الكاميروني مع سونديب