طاقم تحكيم مصري يدير مباراة النجم وبوينج بافالوز بالكونفدرالية .. الأحد





يدير طاقم تحكيم مصرى مباراة النجم الساحلي التونسي أمام يونج بافالوز الغاني بعد غد الأحد فى إياب كأس الكونفدرالية.





جاء الطاقم التحكيمي على النحو التالي: إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب وأحمد الغندور حكما رابعا.





يذكر أن مباريات الاحد بكأس الكونفدرالية جاءت على النحو التالي:

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