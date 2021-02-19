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رياضة

طاقم تحكيم مصري يدير مباراة النجم وبوينج بافالوز بالكونفدرالية .. الأحد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:15 م
صدى البلد
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يسري غازي

يدير طاقم تحكيم مصرى مباراة النجم الساحلي التونسي أمام يونج بافالوز الغاني بعد غد الأحد فى إياب كأس الكونفدرالية.

جاء الطاقم التحكيمي على النحو التالي: إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب وأحمد الغندور حكما رابعا.

يذكر أن مباريات الاحد بكأس الكونفدرالية جاءت على النحو التالي: 
المنستير التونسي والرجاء المغربي 

نادي نابا ستارز فى مواجهة فريق غور مايا 


ريفيرز يونايتد يلتقى انيميبا النيجيري 


اورلاندو بايريتس الجنوب افريقي يواجه جوانينج جالاكسي 


القطن الكاميروني مع سونديب
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