واتساب .. يطور ميزة التسجيل فى عدة أجهزة برقم واحد..تفاصيل

أعلنت شركة "واتساب " تطورير ميزة جديدة تتمثل فى امكانية التسجيل برقم واحد على عدة اجهزة فى نفس الوقت دون الحاجة للجهاز الاساسي.





قال عبد الله السبع المختص فى اخبار التقنية عبر سكايب خلال مداخلة بقناة "العربية" إن الميزة الجديدة "للواتساب "ستسمح باستخدام التطبيق على عدة اجهزة فى نفس الوقت موضحًا أن شركة واتساب لم تصدر حتى الان امكانية تفعيل هذه الميزة.





واضاف السبع ان هذه الميزة وفقًا لتصريحات شركة واتساب لم يتم تفعيلها إلا بإذن مالك الحساب مضيفًا انها يتوفر بها إمكانية معرفة جميع الاجهزة المتواجدة على حسابك.



