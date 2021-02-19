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واتساب .. يطور ميزة التسجيل فى عدة أجهزة برقم واحد..تفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:59 م
واتساب
واتساب
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ندى عبد العزيز
أعلنت شركة "واتساب " تطورير ميزة جديدة تتمثل فى امكانية التسجيل برقم واحد على عدة اجهزة فى نفس الوقت دون الحاجة للجهاز الاساسي.

 قال عبد الله السبع المختص فى اخبار التقنية عبر سكايب  خلال مداخلة بقناة "العربية" إن الميزة الجديدة  "للواتساب "ستسمح باستخدام التطبيق على عدة اجهزة فى نفس الوقت موضحًا أن شركة واتساب لم تصدر حتى الان امكانية تفعيل هذه الميزة.

واضاف السبع ان هذه الميزة وفقًا لتصريحات شركة واتساب لم يتم تفعيلها إلا بإذن مالك الحساب مضيفًا انها يتوفر بها إمكانية معرفة جميع الاجهزة المتواجدة على حسابك.

وتأتى هذه الميزة الجديدة من واتساب بعد الجدل الواسع الذى أثير الفترة الماضية حول سياسة الخصوصية بعد إعلان "واتساب" منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير الماضى التى قوبلت بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادت  فى النهاية إلى إلغائها.
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