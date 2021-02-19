إياد سعيد يحقق المليون مشاهدة ونجوم الغناء يحتفون به

حققت أغنية المطرب الشاب إياد سعيد المليون مشاهدة وذلك بعد طرحها بأيام على قناته الخاصة على يوتيوب، وقد نالت الأغنية والتي طرحها في عيد الحب استحسان الجماهير والفنانين كذلك.





حيث قام عدد كبير من النجوم بتهنئة إياد بالكليب الجديد عبر حساباتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي نال إعجابهم كثيرًا، ومن هؤلاء النجوم الفنان حمادة هلال خالد سليم وأحمد سعد وحاتم فهمي وحماده مجدي وكذلك هيثم سعيد والذي تجمعه صلة قرابة بينه وبين اياد.





الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب الذي استغرق تصويره لمدة يومين في إحدى الفيلات بالقاهرة مع المخرج محمد حسن اوكا، وقد تم توزيع الأغنية والفيديو كليب عبر جميع الإذاعات المصرية والعربية والمنصات ويتم عرض الكليب حاليا على قناة مزيكا، وهي من كلمات وليد الغزالي وألحان المطرب والملحن مصطفي محفوظ وتوزيع زووم.