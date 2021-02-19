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معلومات جديدة عن كورونا المتحور واللقاح الصيني والتطعيم في السعودية والأردن

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
كشفت شركة فايزر وبيونتيك عن دراسة معملية جديدة تشير إلى أن سلالة  كورونا الموجودة فى جنوب أفريقيا ربما تقلل من الحماية التى توفرها الأجسام المضادة المنتجة المنتجة من لقاحهما، وفقًا لتقرير قناة " فرانس٢٤".

وأشار التقرير إلى أن الدراسة أكدت على قدرة لقاحهما فى تحييد الفيروس لكن لم تظهر أدلة حتى الآن من التجارب على البشر تؤكد أن السلالة تقلل الحماية التي يتيحها اللقاح.

ومن أجل الدراسة طور علماء من الشركتين والفرع الطبي في جامعة تكساس فيروسًا بالهندسة الوراثية اشتمل على التغيرات التي تطرأ على الجزء الناتئ من السلالة المتحورة شديدة العدوى التي اكتشفت في جنوب إفريقيا وتلك الأجزاء الناتئة هي التي يغزو بها الفيروس الخلايا البشرية وهي أيضا الهدف الأساسي للعديد من لقاحات كوفيد-19.

وتلك الأجزاء الناتئة هي التي يغزو بها الفيروس الخلايا البشرية وهي أيضًا الهدف الأساسي للعديد من لقاحات «كوفيد - 19».

واختبر الباحثون الفيروس المعدل في دم مستخلص من أفراد تلقوا اللقاح واكتشفوا انخفاضًا بمقدار الثلثين في مستوى تحييد الأجسام المضادة بالمقارنة مع فاعلية اللقاح على أكثر أنواع الفيروس شيوعًا في التجارب الأمريكية.
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