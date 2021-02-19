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أخبار العالم

17 ضحية.. حادث مروع بالسعودية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:12 م
حادث مروري بالسعودية
حادث مروري بالسعودية
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محمود نوفل
وقع حادث مروع اليوم في المملكة العربية السعودية تسبب في وفاة شخص وإصابة 16 آخرين نتيجة لتصادم حافلة مع مركبة بعد كوبري الحرس باتجاه مكة المكرمة للقادم من جدة. 
 

وبدوره بين عبد الله أحمد أبوزيد المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة تفاصيل الحادث حينما روي بأن غرفة العمليات 997 تلقّت بلاغًا عن حادث تصادم حافلة مع مركبة ظهر اليوم الجمعة. 

وكشف أبوزيد بحسب صحيفة سبق السعودية عن سبب الحادث والذي أرجعه إلى السرعة الزائدة، لافتا إلى أنه تم تقديم  العناية الطبية اللازمة لكافة المصابين من قبل الفرق الإسعافية.

وأضاف: تم الدفع بخمس فرق إسعافية لمباشرة الحادث، حيث تواجد القائد الميداني معتز الباشا بالموقع؛ حيث تم نقل 15 مصابًا بينهم حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة الخطورة، نقلت إلى أقرب منشأة صحية، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.

وختم ابوزيد تصريحاته بمناشدة جميع  قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.
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