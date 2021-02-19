أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

اقرأ أيضا:

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى نحو 40.28 جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .كما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال العمانى مقابل الجنيه 39.56 جنيه للشراء و 40.75 جنيه للبيع .وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.