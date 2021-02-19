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اقتصاد

أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:00 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصري.

 سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.75 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع .

فيما بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى نحو 40.28 جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .

كما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر  الريال العمانى مقابل الجنيه 39.56 جنيه للشراء و 40.75 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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