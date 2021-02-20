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اقتصاد

قطع المياه عن 16 منطقة بالعاصمة اليوم لمدة 10 ساعات.. اعرف الأماكن

السبت 20/فبراير/2021 - 02:06 ص
محطات مياه
محطات مياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالزيتون : ( شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي )، وعدد من الشوارع فى مصر الجديدة وهى: ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، وذلك اعتبارًا من الساعة الـــ10 صباح  اليوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021، وحتى الساعة الــــــ8  مساء نفس اليوم

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت على قيامها  بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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