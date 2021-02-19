فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا بسبب كورونا





ونشر الفيفا بيانًا أكد فيه أنه تم الموافقة على تأجيل معظم المباريات في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، وكذلك تصفيات كأس أمم آسيا، بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.





وأشار الفيفا إلى أن 4 مباريات فقط في التصفيات ستقام في موعدها، وهي مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني يوم 25 مارس، ومباراة طاجيكستان أمام منغوليا في نفس اليوم، إضافة إلى مباراة نيبال أمام أستراليا، ومباراة منغوليا ضد اليابان، يوم 30 مارس المقبل.





وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أنهما يضعان صحة وسلامة اللاعبين والفرق ومسؤولي المباريات وجميع أصحاب المصلحة كأولوية قصوى ، وسيعملان مع الاتحادات الأعضاء لمراقبة الوضع في المنطقة عن كثب.

وأشار "فيفا" إلى أنه كجزء من الجهود المبذولة لضمان إكمال التصفيات الآسيوية بشكل آمن وناجح؛ سيفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، الدعوة ، للا تحادات الأعضاء ، لاستضافة مجموعاتهم بشكل مجمع ، على أن تقام المباريات في مكان واحد محدد ، وسيؤكد ويتواصل في الوقت المناسب مع جدول المباريات الدولية في يونيو 2021، حيث من المقرر أن تقام باقي المباريات في الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" موافقته على تأجيل تصفيات بطولة كأس العالم قطر 2022، عن القارة الآسيوية، وكذلك التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا الصين 2023، بسبب فيروس كورونا المستجد.