بهدفي حسين وجلال .. النصر يحقق فوزا غاليا على منتخب السويس

حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد، فوزا غاليا وهاما علي منتخب السويس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد ضمن الجولة 14 بدوري القسم الثاني.





شهدت المباراة ظهور النصر بشكل جيد منذ بداية اللقاء، حيث تمكن أحمد حسين من تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.





وفي الشوط الثاني تعادل أحمد الجندي لمنتخب السويس في بداية الشوط .





وفي الوقت القاتل الدقيقة 43 تمكن حسام جلال من تسجيل الهدف الثاني صناعة اسامه الليبي لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف .





بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 13 نقطة في المركز الثالث عشر .





وأبدى سيد عيد المدير الفني للنصر سعادته بهذا الفوز، وقال إن فريقه حقق فوزا غاليا امام فريق كبير مثل منتخب السويس وعلي ملعبه، مشيرا إلي أن الفريق واصل أداء القوي واللاعبين نفذوا التعليمات بالشكل المطلوب وان هناك توفيق في ترجمة الأداء الجيد بتسجيل الأهداف في ظل التحكيم العادل الذي شهده اللقاء حيث عاني النصر من الظلم التحكيمي في المبارايات الماضية .





وقال عيد إن النصر قادم بقوة في المباريات المقبلة والفوز علي منتخب السويس هو البداية .





وأشار المدير الفني للنصر إلى أن النادي يعتمد علي اللاعبين الشباب وصغار السن وصناعة اللاعبين، وأن الفريق خلال الفترة الحالية في مرحلة بناء.



