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أخبار العالم

لتأمين وصول اللقاحات.. جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:38 م
الأمين العام للامم
الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أحمد محرم
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جونيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع مناطق الصراع من أجل تأمين وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إليها.

وقال جوتيريش، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، "نشدد على ضرورة إعلاء المسار الدبلوماسي لحل الصراعات الدولية، وتخفيف التوترات الجيوسياسية".

وأضاف جوتيريش "75% من لقاحات كورونا ذهبت إلى 10% فقط من الدول التي تحتكرها".

وقال جوتيريش "علينا الآن تعزيز الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا ويجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، دول العالم من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس وفق روسيا اليوم: "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".

وأضافت: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض معدل الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاؤل من إمكانية إيجاد مخرج من الأزمة.

ووصلت حصيلة الحالات اليومية بفيروس كورونا الثلاثاء لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، مع تشديد غالبية دول العالم من الإجراءات الاحترازية.
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