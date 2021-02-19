ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غابت الإنسانية.. 3 أشخاص يحرقون طفلا سعوديا بسبب موبايل.. وتحرك عاجل من السلطات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:44 م
السعودية
السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت شرطة منطقة جازان السعودية، بيانا مقتضبًا، أعلنت فيه أنه تم تحديد المتسبب في إيذاء أحد الأطفال وحرقه، حيث أشار البيان إلى أن المتسبب في ذلك، أحد أقارب الطفل. 

ولفتت الشرطة السعودية، إلى أنه جرى القبض على الجاني، وإحالته للنيابة العامة.

وبدوره كشف والد الطفل المحروق بمنطقة جازان، عن سبب تعرض ابنه للضـرب والحرق، حيث قال إن ذلك يرجع لخلاف اندلع بينه وبين مجموعة من أقاربه على هاتف جوال.

وبحسب صحيفة المناطق السعودية، فقد بين والد الطفل، أن 3 أشخاص اعتدوا على ابنه بالضـرب المبرح والحرق في أنحاء متفرقة من جسمه، وأنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

وكشف الوالد عن عمر ابنه، حيث بين أنه يبلغ من العمر 13 عاما، وأن من قاموا بضـربه، يكبرونه، وجميعهم متزوجون، كما أن جميع المعتدين في قبضة رجال الأمن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إكراه على شرب المخدرات وتعذيب وتصوير.. حكاية طفل الهرم مع والديه

برلمانية تطالب بإقامة حملات للتوعية بمخاطر تعذيب الأطفال

ضرب وتعذيب طفل على يد والده ووالدته.. الحبس والغرامة في انتظار الوالدين

تعذيب طفل الهرم يثير غضب النواب .. ويفتح ملف قانون الطفل

تعذيب بكابل كهربائي.. التفاصيل الكاملة لاعتداء أب على طفله بـ قليوب

النيابة تأمر بحبس أب تسبب طفله فى وفاة شخص خلال قيادته السيارة بشربين

ترشيحاتنا

غابت الإنسانية.. 3 أشخاص يحرقون طفلا سعوديا بسبب موبايل.. وتحرك عاجل من السلطات

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع

الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه

تحت الرمال وفوق ظهور الجمال.. الثلوج تكسو السعودية في مشاهد خيالية.. فيديو

مغالاة في الطلبات المادية.. فرجاني ساسي يستنكر فضل الزمالك

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة