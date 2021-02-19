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نائب وزيرة الصحة: عدد الأطفال في الأسرة مرتبط بمعدل الفقر .. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:25 م
الدكتور طارق توفيق
الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان
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محمود محسن
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إن العديد من الطبقات الفقيرة متواجدة بالأرياف ومحافظات الوجه القبلي، مؤكدا أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة ارتفع مستوى الفقر.

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أنه إذا كان المواطن لديه طفلان احتمالية الفقر لا تتعدى 30%، أما إذا كان لديه 4 أطفال فـ معدل الفقر يرتفع إلى 90%.

وتابع نائب وزيرة الصحة لشئون السكان أنه إذا كان المواطن لديه 5 أطفال فإن معدل  الإصابة بالفقر يصل إلى 100%.

وأشار توفيق إلى أن عدد الأطفال في الأسرة مرتبط بمعدل الفقر، مؤكدا أنه بوضع الزيادة السكانية ، مصر لا تستطيع أن تقضي على الفقر الغذائي.
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