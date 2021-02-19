ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد من عبدالله جمعة بشأن رحيله عن الزمالك

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:53 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
Advertisements
حسن العمدة
كشف عبدالله جمعة نجم نادي الزمالك حقيقة رحيله عن الفريق والانتقال لـ أحد الدوريات العربية.

وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي " إنستجرام" ليس لي أي علاقة بهذا الشخص ولا يمثلني وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عني.

وشدد نجم الزمالك على أن "أرجو تحري الدقة .. ووكيلي الوحيد معروف لدى الجميع".

وتغادر بعثة الفريق إلى السنغال غدا السبت استعدادا لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة كورونا أمس الخميس وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقي، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.

وتعادل الزمالك في أولى مواجهاته بدور المجموعات مع مولودية الجزائر سلبيا ويستعد لمواجهة بطل السنغال.,

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

تجهيز طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

تجهيز طائرة خاصة لـ الزمالك للسفر إلى السنغال

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

أشرف قاسم: طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

ترشيحاتنا

الكوارث تتوالى .. حريق هائل يضرب أمريكا ويخلف ضحايا

فقط محمد صلاح.. الفرعون المصري وحيدًا على عرش إحصائيات كرة القدم

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

أول رد من عبدالله جمعة بشأن رحيله عن الزمالك

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

السودان يحذر من "كارثة عطش" بسبب سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة