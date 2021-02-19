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تعليم

عميد علوم حلوان يوضح دور مركز الطقس الفضائي في إنشاء قمر صناعي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:32 م
الدكتور عماد أبو
الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان
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اسلام خالد - تصوير : ابراهيم قنديل
قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن مركز الطقس الفضاء يعد سرحا كبيرا تفخر بيه كلية العلوم وجامعة حلوان، وإن المركز أشادت به كبرى وكالات الفضاء فى العالم ومنه وكالة ناسا الفضائية على صدر صفحاتها الرسمية. 

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب من خلال تصريحات لـ"صدي البلد" أن الهدف من إنشاء المركز؛ هو التنبؤ، مثل التنبؤ بالعواصف المغناطيسية، ودراسة الطقس الفضائي وتأثيره على تكنولوجيا الفضاء وحياة البشر اليومية.

وأشار إلى أن المركز ينظم العديد من المؤتمرات والتى تشارك فى كبرى وكالات الفضاء فقد شاركت وكالة ناسا الفضائية فى أحد المؤتمرات، وأشادت إشادة كبيرة بالمركز، بالإضافة إلى وكالة وكالة الفضاء اليابانية "ديسكا" بحضور أكثر من 100 عالم فى مجال الفضاء.

وأشاد عميد كلية العلوم بحلوان بفريق العمل داخل مركز الطقس الفضاء سواء من أعضاء هيئة التدريس المتواجدين أو من مدير المركز الدكتور محمد نبيل يس البكري أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء، ونائبته الدكتورة نوران سلامة مدرس الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب المتميزين بالكلية وامتلاك المركز المعدات والجهزة  والآلات الحديثة التى ساعدت فى حصول جامعة حلوان وكلية العلوم فى إبرام اتفاقية مع وكالة الفضاء المصرية لانشاء معامل أقمار صناعية بالجامعات المصرية للنهوض بالبحث العلمى فى مجال بحوث الطقس و الفضاء. 

وتساهم الاتفاقية  في توفير ٣٥ وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية وفى تحفيز الطلاب وحثهم للإقبال على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديمية البحث العلمي.

وما يزال مركز مراقبة الطقس الفضائي مصدر فخر لقسم الفيزياء وفخرا وفخار لكلية العلوم و جامعة حلوان على المستوى المحلى و الدولى والإقليمى وأن المركز يعد اول مركز للطقس الفضائى على مستوى مصر وأفريقيا ويحتل أيضا المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط.

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جدير بالذكر أن أكبر الجامعات فى العالم تقدمت بطلبات للتعاون مع المركز وتعمل فى مشاريع مشتركة مثل جامعة زيوريخ في سويسرا و جامعة تيكساس و جامعة كاليفورنيا وجامعة بوسطن فى الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كيوشو فى اليابان ووكالة فضاء جنوب أفريقيا والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN. 

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