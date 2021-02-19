الأهلي يقطف "الزهور" في دوري محترفي اليد ويستعيد صدارة الدوري من الزمالك مؤقتا

اكتسح الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، نظيره، الزهور ، والذي يقوده فنيًا ، وائل عبد العاطي، بنتيجة 40 - 22، في إطار الجولة الخامسة من مباريات دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.





وانتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 18 - 13، قبل أن يزيد الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.





وأقيم اللقاء ، مساء اليوم الجمعة ، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.



