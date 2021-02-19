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رياضة

الأهلي يقطف "الزهور" في دوري محترفي اليد ويستعيد صدارة الدوري من الزمالك مؤقتا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:15 م
صدى البلد
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محمد سمير
اكتسح الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، نظيره، الزهور، والذي يقوده فنيًا، وائل عبد العاطي، بنتيجة 40 - 22، في إطار الجولة الخامسة من مباريات دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 18 - 13، قبل أن يزيد الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وأقيم اللقاء، مساء اليوم الجمعة، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الشياطين الحمر" للنقطة رقم 16 يحتلون بهم صدارة الترتيب العام في انتظار ما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.
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