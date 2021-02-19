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أخبار العالم

سوريا .. أكثر من 100 غارة روسية على مواقع داعش في البادية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:07 م
مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
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قسم الخارجي
نفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات على البادية السورية، وذلك بعد غيابها عن الأجواء 48 ساعة، حيث رصد المرصد السوري تحليق نحو 30 طائرة حربية روسية، قصفت بأكثر من 100 غارة عدة مناطق في بادية حماة وحمص والرقة ودير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم، عودة الطائرات الحربية الروسية إلى أجواء البادية السورية، بعد غيابها لأكثر من 48 ساعة، حيث عمدت 6 طائرات حربية روسية إلى شن أكثر من 40 غارة جوية، منذ ساعات الصباح، مستهدفة مناطق انتشار تنظيم داعش في بادية دير الزور ومثلث حلب-حماة-الرقة.

على صعيد متصل رصد المرصد السوري سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها عناصر التنظيم على محيط مزار عين علي جنوب مدينة الميادين، بريف دير الزور الشرقي، حيث سقطت القذائف عند مواقع للمليشيات المحلية الموالية للحرس الثوري الإيراني، ما أدى لسقوط جرحى في صفوفهم.

وكان المرصد السوري رصد أمس، اشتباكات عنيفة بالقرب من مدينة السخنة في بادية حمص، إثر كمين نفذه عناصر تنظيم داعش على آليات تابعة لقوات الجيش السوري والميليشيات التابعة لها، كانت تسير على طريق دمشق-دير الزور.

ووفقًا للمصادر، فإن قوات النظام سارعت لاستدعاء مؤازرات إلى موقع الاشتباكات، لتجبر عناصر التنظيم على الانسحاب بعد أن تمكن الأخير من قتل 4 عناصر وإصابة آخرين من الجيش السوري. 

ويأتي نشاط تنظيم داعش في ظل غياب تام للطائرات الحربية الروسية لأكثر من 48 ساعة عن قصف البادية، بينما نفذت طائرات مروحية وحربية تابعة للجيش السوري نحو 10 ضربات جوية في الـ48 ساعة الفائتة.
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