بعد توقيع علوم حلوان اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء المصرية.. عماد أبو الدهب يشرح أهداف الأقمار الصناعية ودور الكلية في المشروع

عميد علوم حلوان :
* الأقمار الصناعية ليست رفاهية ولها أهداف كبيرة
* يوضح دور مركز الطقس الفضائي فى المساهمة على إنشاء قمر صناعي
* مشروع إنشاء أقمار صناعية تعليمية سيوفر طلاب مؤهلة للعمل فى مجال تكنولوجيا الفضاء
وأستطرد الدكتور أبو الدهب أنه تم أتخذ قرار بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالبدء فى إعداد برنامج الاقمار الصناعية التعليمية. وبناءا على ذلك قام الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية بدعوة السادة رؤساء الجامعات والفرق البحثية الخاصة بالأقمار الصناعية لعقد ورشة عمل فى وكالة الفضاء المصرية وعليه تم تكليف فريق من كلية العلوم بجامعة حلوان برئاسة الدكتور محمد نبيل يس البكري أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي ، وبناء على الامكانيات الكبيرة التي تتوافر بكلية العلوم بجامعة حلوان تم التوقيع على برتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية و جامعة حلوان ممثلة في كلية العلوم بتنفيذ وتصنيع قمر صناعي تعليمي لتكون جامعة حلوان هى أول جامعة يتم التوقيع معها لعمل القمر الصناعي .
ونوه الدكتور عماد أبو الدهب الى الدور الكبير لمركز الطقس الفضاء والذي يعد صرحا كبيرا تفخر به كلية العلوم وجامعة حلوان وأن المركز أشادت به كبرى وكالات الفضاء فى العالم حيث أشادة بيه وكالة ناسا الفضائية على صدر صفحاتها الرسمية .
وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن الهدف من إنشاء المركز هو أتنبأ مثل التنبؤ بالعواصف المغناطيسية ودراسة الطقس الفضائي وتأثيرها على تكنولوجيا الفضاء و حياة البشر اليومية .
وأشار أن المركز ينظم العديد من المؤتمرات والتى تشارك فى كبرى وكالات الفضاء فقد شاركت وكالة ناسا الفضائية فى أحد المؤتمرات و أشاد إشادة كبيرة بالمركز بالإضافة الى وكالة وكالة الفضاء اليابانية ديسكا بحضور أكتر من 100 عالم فى مجال الفضاء والتي اثنوا على المركز .
وأشاد عميد كلية العلوم بحلوان بفريق العمل داخل مركز طقس الفضاء سواء من أعضاء هيئة التدريس ومدير المركز الدكتور محمد نبيل يس البكري أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ، ونائبة الدكتورة نوران سلامة مدرس الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا بالاضافة الى عدد كبير من الطلاب المتميزين بالكلية وامتلاك المركز المعدات والأجهزة والآلات الحديثة التي ساعدت فى حصول جامعة حلوان وكلية العلوم فى إبرام اتفاقية مع وكالة الفضاء المصرية لإنشاء معامل أقمار صناعية بالجامعات المصرية للنهوض بالبحث العلمى فى مجال بحوث الطقس و الفضاء .
وفى ذات السياق أكد الدكتور عماد أبو الدهب، ان جامعة حلوان قد قامت بتوقيع اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم بالجامعة، في إطار مشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية في الجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن هذا الاتفاق يقوم بالعمل على بناء قاعدة عريضة من القوى البشرية مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية القادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على خلق فرص جادة للطلاب لفهم وإستكشاف تصميم الأقمار الصناعية وما يشابهها من تكنولوجية متقدمة لإرتباطها بعلوم الفضاء.
وتساهم الاتفاقية في توفير ٣٥ وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية وفى تحفيز الطلاب وحثهم للإقبال على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديميه البحث العلمي.
ولا يزال مركز مراقبة الطقس الفضائي مصدر فخر لقسم الفيزياء وفخرا وفخار لكلية العلوم و جامعة حلوان على المستوى المحلى و الدولى والإقليمى وأن المركز يعد اول مركز للطقس الفضائى على مستوى مصر و افريقيا و يحتل ايضا المركز الثانى على مستوى الشرق الاوسط
والجدير بالذكر أن اكبر الجامعات فى العالم تقدمت بطلبات للتعاون مع المركز و تعمل فى مشاريع مشتركة مثل جامعة زيوريخ في سويسرا و جامعة تيكساس و جامعة كاليفورنيا و جامعة بوسطن فى الولايات المتحدة الامريكية و جامعة كيوشو فى اليابان و وكالة فضاء جنوب أفريقيا بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN .