بعد توقيع علوم حلوان اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء المصرية.. عماد أبو الدهب يشرح أهداف الأقمار الصناعية ودور الكلية في المشروع





وقال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن مشروع إنشاء قمر صناعي تعليمي، والأقمار الصناعية بشكل عام، ليس بأمر من الرفاهية، وإنما هو أمر فى غاية الضرورة الآن في مستقبل الأمم والشعوب.





وأوضح الدكتور أبو الدهب، من خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، عن دور الأقمار الصناعية، حيث قال إن الأقمار الصناعية لها أهمية كبيرة في الكشف عن الكنوز والثروات الموجودة داخل الأرض، كما أنها تلعب أيضا دورا عسكريا مهما في تأمين حدود الدولة المصرية، ومن هذا المنطلق جاء الأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وكالة الفضاء المصرية؛ لتكون مختصة ومسئولة عن مثل هذه الأمور، والانطلاق فى مشاريع الأقمار الصناعية.





وأشار الدكتور أبو الدهب إلى أنه تم اتخاذ قرار- بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بالبدء في إعداد برنامج الأقمار الصناعية التعليمية. وبناءً على ذلك، دعا الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية، رؤساء الجامعات والفرق البحثية الخاصة بالاقمار الصناعية؛ لعقد ورشة عمل فى وكالة الفضاء المصرية، وعليه تم تكليف فريق من كلية العلوم بجامعة حلوان برئاسة الدكتور محمد نبيل يس البكري، أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي، وبناء على الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر بكلية العلوم بجامعة حلوان؛ تم التوقيع على برتوكول تعاون بين الوكالة والجامعة- ممثلة فى كلية العلوم- بتفيذ وتصنيع قمر صناعي تعليمي؛ لتكون جامعة حلوان هى أول جامعة يتم التوقيع معها لعمل مثل برتوكول التعاون هذا