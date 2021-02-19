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رئيس الاتحاد المصري للرماية: 33 دولة في كأس العالم .. ونجحنا في اجتذاب الجميع للمشاركة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:45 م
الاتحاد المصري للرماية
الاتحاد المصري للرماية
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حمزة شعيب
قال اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إنه منذ عام، لم تنظم أي دول أوروبية أو غيرها بطولة العالم للرماية؛ لذلك تعد استضافة مصر لبطولة العالم للرماية حدثا كبيرا.

وأردف، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز،:" مصر تستضيف هذه البطولة؛ لتثبت للعالم أنها دولة تستطيع استضافة أحداث رياضية متعددة في ظل أزمة كورونا".

وتابع: "الاتحاد يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية  بالتعاون مع وزارة الصحة لتأمين المنتخبات المشاركة في البطولة، لافتا إلى أن عدد الدول بها 33 بإجمالي 400 رامٍ ورامية وإداري.

واختتم:" مصر نجحت في إظهار الصورة المشرفة لها بتنظيم مثل هذه البطولات الكبرى على أرضها في ظل أزمة فيروس كورونا".

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