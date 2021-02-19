العدد اليومي اقترب من 1000 إصابة .. نداء عاجل من الصحة الكويتية للمواطنين

وجهت الصحة الكويتية، نداء عاجلا للمواطنين، حذرت فيه من زيادة منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، داعية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء.





وناشدت الوزارة، الجميع، بضرورة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم ، عن تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 182460.





كما سجلت الصحة الكويتية 7 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 1034 حالة.





وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 148 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11100 حالة.





كما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية 10016 مسحة، ليرتفع اجمالي الفحوصات 1718097 فحصًا.



