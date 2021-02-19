أبو جبل يرد على تصريحات تامر أمين .. شاهد

وكتب أبو جبل " #صعيدي_وأفتخر _صعيد _أهل_مصر".

وأصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.





جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.



