ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:00 م
علاج الزكام
علاج الزكام
Advertisements
نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص علاج الرشح والزكام بالطرق الطبيعية، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، والحوامل نظرا لخطورة تناول أدوية الرشح والزكام على الجنين.

وإليكم أبرز الطرق الطبيعية لعلاج الزكام وفقًا لموقع boldsky

الراحة : الراحة تساعد الجسم على الشفاء، يقلل البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة أيضًا من خطر نقل الفيروس للآخرين.

الترطيب : البقاء رطبًا يساعد على تخفيف احتقان الأنف والجيوب الأنفية بينما يهدئ الحلق، الماء والعصير المخفف خيارات جيدة للبقاء رطبًا، قد تكون السوائل الدافئة ، مثل الشاي والمرق والحساء مفيدة بشكل خاص، يجب على الشخص تجنب الكافيين والكحول حتى الشفاء التام.

غرغرة المياه المالحة : لتهدئة التهاب الحلق ، يمكن للشخص خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ واستخدامها كغرغرة.

مسكنات الألم : يمكن تخفيف الصداع والتهاب الحلق والحمى بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثلا سيتامينوفين أوايبوبروفين، احرص دائمًا على اتباع التعليمات الموجودة على العبوة ، خاصةً عند إعطاء الأدوية للأطفال.

المبخرات أو المرطبات : تساعد هذه الأجهزة على إضافة الرطوبة إلى الهواء ، مما قد يخفف من السعال والاحتقان، قد يشجع استخدام المرذاذ أو المرطب ليلًا على نوم هانئ ليلًا. 

بخاخات الأنف : يمكن لبخاخات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي أن ترخي المخاط في الأنف وهي مناسبة للاستخدام من قبل كل من الأطفال والبالغين، يمكن للبالغين استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لمدة 3 إلى 5 أيام، ومع ذلك ، يجب على الناس تجنب الاستخدام المطول لبخاخات الاحتقان. 

المكملات : يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية للوقاية من نزلات البرد أو علاجها، تشمل المكملات الأكثر شيوعًا المستخدمة فيتامين سي والزنك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج الرشح عند الرضع

أفصل علاج للزكام الشديد والتهاب الحلق في لمح البصر

حيل مجربة.. تخلصي من أعراض الزكام المزعجة

نصائح لمرضى القلب والضغط للتعامل مع نزلات البرد.. استشاري يكشف

خليكي دفيانة.. حيل سريعة لتخفيف أعراض نزلات البرد

علاج بيتي للجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

سب صريح.. دستورية النواب: إهانة تامر أمين لـ الصعيد جريمة يعاقب عليها القانون

فستان فوق الركبة .. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لكمة في المعدة تودي بحياة طفل.. والأم وعشيقها وراء القضبان

إجراءات عاجلة في مطار الكويت بسبب كورونا

الإمارات.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

صاروخ وقنبلة .. مجدي عبد الغني يعلق على فساتين رانيا يوسف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد

زلة لسان أنهت برنامجه.. تامر أمين الإعلامي الجريء بين الاعتذار والتحقيق