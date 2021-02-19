دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد

يفضل العديد من الأشخاص علاج الرشح والزكام بالطرق الطبيعية، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، والحوامل نظرا لخطورة تناول أدوية الرشح والزكام على الجنين.
وإليكم أبرز الطرق الطبيعية لعلاج الزكام وفقًا لموقع boldsky
الراحة : الراحة تساعد الجسم على الشفاء، يقلل البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة أيضًا من خطر نقل الفيروس للآخرين.
الترطيب : البقاء رطبًا يساعد على تخفيف احتقان الأنف والجيوب الأنفية بينما يهدئ الحلق، الماء والعصير المخفف خيارات جيدة للبقاء رطبًا، قد تكون السوائل الدافئة ، مثل الشاي والمرق والحساء مفيدة بشكل خاص، يجب على الشخص تجنب الكافيين والكحول حتى الشفاء التام.
غرغرة المياه المالحة : لتهدئة التهاب الحلق ، يمكن للشخص خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ واستخدامها كغرغرة.
مسكنات الألم : يمكن تخفيف الصداع والتهاب الحلق والحمى بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثلا سيتامينوفين أوايبوبروفين، احرص دائمًا على اتباع التعليمات الموجودة على العبوة ، خاصةً عند إعطاء الأدوية للأطفال.
المبخرات أو المرطبات : تساعد هذه الأجهزة على إضافة الرطوبة إلى الهواء ، مما قد يخفف من السعال والاحتقان، قد يشجع استخدام المرذاذ أو المرطب ليلًا على نوم هانئ ليلًا.
بخاخات الأنف : يمكن لبخاخات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي أن ترخي المخاط في الأنف وهي مناسبة للاستخدام من قبل كل من الأطفال والبالغين، يمكن للبالغين استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لمدة 3 إلى 5 أيام، ومع ذلك ، يجب على الناس تجنب الاستخدام المطول لبخاخات الاحتقان.
المكملات : يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية للوقاية من نزلات البرد أو علاجها، تشمل المكملات الأكثر شيوعًا المستخدمة فيتامين سي والزنك.