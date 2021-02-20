طريقة عمل الترايفل البطاطا.. خطوة بخطوة

يعد الترايفل من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن إعدادها بالكثير من الطرق البسيطة والسهلة، وإليكم طريقة عمل الترايفل، للشيف أميرة شنب ، بالخطوات.



