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مرأة

طريقة عمل الترايفل البطاطا.. خطوة بخطوة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:01 ص
طريقة عمل الترايفل
طريقة عمل الترايفل
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نهى هجرس
يعد الترايفل من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن إعدادها بالكثير من الطرق البسيطة والسهلة، وإليكم طريقة عمل الترايفل، للشيف أميرة شنب، بالخطوات.

مقادير ترايفل بطاطا

2 كوب بطاطا  مهروسة
ملعقة كبيرة قرفة 
كريمة مخفوقة 
2 كوب بسكوت سافويار 
ملعقة صغيرة فانيليا 
سكر بني 
نصف كوب سكر  حسب الرغبة
لبن 

التقديم

قرفة عيدان 
صوص كراميل 
كريمة مخفوقة 

طريقة تحضير ترايفل بطاطا

* تخلط بودرة الكريم شانتيه مع اللبن

* يخلط اللبن والفانيليا والقرفة

* يغمس البسكويت في خليط اللبن ويرص في طبق التقديم

* تخلط الكريمة مع البطاطا والقرفة

* يضاف خليط البطاطا على وجه البسكويت في طبق التقديم

* يضاف البسكويت على الوجه ويزين الوجه بوردات الكريم شانتيه ورشة قرفة وصوص الكراميل ويقدم
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