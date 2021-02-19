فقط محمد صلاح.. الفرعون المصري وحيدًا على عرش إحصائيات كرة القدم





محمد صلاح سجل هذا الموسم 24 هدفًا في 34 مباراة، وقام بصناعة 4 أهداف، بمجموع 17 هدفًا في البريميرليج، 4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتخطى عدد الأهداف الذي أحرزها الموسم الماضي، والذي توج في ببطولة الدوري الإنجليزي.





"Only Mohamed Salah" أو "فقط محمد صلاح" هو تعبير اعتاد وضعه المتخصصون في إحصائيات الدوري الإنجليزي عند ذكر إحصائية جيدة للاعب يتألق في البريميرليج، بل تخطى ذلك ليضعه المتخصصون في الإحصائيات الخاصة بالدوريات الأوروبية جميعًا، فمحمد صلاح تعود دائمًا أن يكون الأول والأفضل، وهو كذلك هذا الموسم سواء في البريميرليج أو خارجه.





وفي هذا التقرير، نستعرض بعض الإحصائيات سواء في الدوري الإنجليزي أو خارجه، والتي تم فيها استخدام مصطلح "Only Mohamed Salah" أو "فقط محمد صلاح".





- الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقدمه اليسرى منذ بداية موسم 2014-2015 في الدوري الإنجليزي، حيث أحرز 48 هدفًا.. فقط محمد صلاح يتفوق عليه حيث أحرز 74 هدفًا بقدمه اليسرى، مع العم أن محمد صلاح انضم لـ ليفربول عام 2017.





- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي، حيث أحرز 35 هدفًا.. فقط محمد صلاح يتفوق عليه حيث أحرز 36 هدفًا في تلك الفترة.





- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم ارسنال، أحرز 62 هدفًا مع ارسنال في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إليه في فبراير عام 2018.. فقط محمد صلاح أحرز أكثر منه في تلك المدة، حيث سجل 71 هدفًا





- البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد، يؤدي أفضل مواسمه الإحترافية، حيث أحرز 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. فقط محمد صلاح في البريميرليج يتفوق عليه حيث أحرز 17 هدفًا





- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد الإنجليزي هو أكثر اللاعبين ضغطًا على مدافعي الخصوم في الدوريات الخمس الكبرى بواقع 183 مرة.. فقط محمد صلاح أكثر منه حيث قام بالضغط على مدافعي الخصوم 186 مرة هذا الموسم، بالتساوي مع ويجورست مهاجم فريق فولفسبورج الألماني.

يقدم نجمنا المصري محمد صلاح، واحدًا من أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية مع فريقه ليفربول، بعد موسمه الاستثنائي 2017-2018، حيث يحتل الفرعون المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.