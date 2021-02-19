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حوادث

النيابة العامة تحقق في واقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالغربية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:31 م
اشعال النيران بجسد
اشعال النيران بجسد صاحب فرن
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احمد علي
أعطي المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية منذ قليل توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز السنطة بسرعة فتح باب التحقيق في واقعة إضرام أهالي قرية شنراق النيران باستخدام مولوتوف لخلافات على توزيع الخبز ومحاسبة المتورطين في المشاجرة والإهمال الإداري.


وشدد المحامي في تعليماته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بتشكيل فريق من النيابة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان للحادث، والتأكد من الأسباب الحقيقية للواقعة وأخذ أقوال طرفيها.

وكانت  مشاجرة حامية وصلت لحد التشابك بالأيدي واستخدام زجاجات مولوتوف  بقرية شنراق التابعة بمركز السنطة بين صاحب فرن عيش ٣٠ سنة ونجار موبيليا بسبب خلافات على تأخيره في الدور مما أسفر عن إصابة صاحب الفرن  بحروق فى الوجه والأيدي. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بورود ببلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين على خلافات على الدور في فرن عيش بناحية شنراق بمركز السنطة حيث قام المتهم بإشعال النيران في صاحب فرن العيش.

كما انتقل ضباط مباحث مركز السنطة برئاسه الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث المركز وقوة من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث   وبمعاونة الأهالى تم ضبط س ع ٣٠ سنه نجار الموبليا وتسليمه للشرطة ونقل المصاب أ ال السباعي صاحب فرن عيش إلى مستشفى السنطة المركزى لإسعافه وتلقى العلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة  العامة للتحقيق .
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