نقل المركز الطبي للشيخ زايد بالإسماعيلية تمهيدا لإلحاقه بالتأمين الصحي الشامل

وقال حطب، في تصريحات صحفية، سيستأنف العمل بالمقر المؤقت بنزل الشباب، بداية من غدٍ السبت، واستقبال المواطنين وذلك لعدم إيقاف الخدمات الصحية للمواطنين، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير كافة الخدمات الصحية والوقائية لحين الاِنتهاء من أعمال تطوير المركز الطبي للشيخ زايد لإلحاقه بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتتضمن الخدمات نقل مكتب الصحة للمواليد والوفيات، وتطعيمات الأطفال، وعيادات الباطنة والاطفال والنساء وطب الأسرة، وكذلك الصيدلية، وفريق التسجيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما يتم نقل المبادرات الرئاسية من الوحدة الصحية للمركز إلى المركز المؤقت بنزل الشباب والتي تتضمن 4 مبادرات وهي اِكتشاف الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والسمعيات لحديثي الولادة ورعاية الحامل والجنين، وصحة المرأة للاِكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة ، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.





وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي المشرف علي المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت افتتاح الرئيس لمجمع الإسماعيلية الطبي و مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة( المخصصة للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركز طبي ووحدة صحية من المقرر دخولهم التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.





وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الافتتاح الرئاسي شمل افتتاح عدد كبير من المنشآت الطبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إضافة إلى مستشفى 30يونيو (بحر البقر سابقًا)، والذي تم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه وفق أعلى مستويات الجودة العالمية في نطاق محافظة بورسعيد، وبذلك يصل إجمالي المحافظات التي تغطيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل ، 4محافظات منذ بدء انطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019.





وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية، تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية للعمل فيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة، ليكون هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.





وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبى هو صرح طبي عظيم لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 382سرير ، كما يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة فى مختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام "استقبال وطوارئ، باطنه، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهرى، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين".





وفيما يخص مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي تم افتتاحه اليوم أيضًا ، فهو يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرة رعاية، 16 سرير إقامة داخلى، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية ، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية له 135سرير، لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة كله.





وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و 9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.





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