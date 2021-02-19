ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون: الملف الإيراني يمثل تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي وأمريكا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:19 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران بالطبع هي قضية رئيسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمة بمؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران مسألة مهمة وتمثل تحديا مشتركا لدول الأطلسي، وتشكل أولوية في الوقت الراهن.

ودعا ماكرون للوصول إلى حلول جذرية بشأن منطقة الساحل الإفريقي، والأوضاع في سوريا.

وتابع "ندعو إلى حوار مع روسيا بهدف تحقيق السلام"، داعيا إلى شراكة أوروبية أمريكية لتطوير بحوث الفضاء.

جاء ذلك بعد عودة الولايات المتحدة بشكل رسمي إلى اتفاقية باريس للمناخ، وذلك بعد انسحابها من الاتفاقية في وقت سابق، بأمر من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أوروبا ستجنى ثمارها.. ماكرون يرحب بإبرام اتفاق البريكست مع بريطانيا

عاصفة غضب بسبب تصريحاته.. ماكرون: البريكست نتيجة أكاذيب ووعود زائفة

ماكرون يرحب بقرار بايدن بالعودة إلى اتفاق باريس للمناخ

ماكرون وبايدن يتفقان على التعاون في الملف النووي الإيراني والوضع بـ لبنان

بايدن يبحث هاتفيا مع ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية

ترشيحاتنا

هل أقوم بإعادة صلاتي في حالة عدم الخشوع؟

نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟

محمد صلاح لا يحصل على التقدير في ليفربول.. كلوب يرد منفعلا

إحنا نسايب.. تامر أمين يعتذر للصعايدة: جزمتكم على رأسي من فوق

الكوارث تتوالى .. حريق هائل يضرب أمريكا ويخلف ضحايا

القصة الكاملة لامتلاك طفل مصري سيارة RANGE ROVER سعرها 3 ملايين جنيه بلوحات مميزة ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك S3 فيس ليفت الجديدة المتوقع طرحها في مصر .. صور

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟