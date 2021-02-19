الأمم المتحدة تطالب بوضع خطة لتوزيع اللقاحات .. فيديو

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القادة المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن في العاصمة الألمانية برلين إلى أن تؤسس مجموعة العشرين (G20) فريق عمل طارئ لوضع خطة تطعيم عالمية ضد فيروس كورونا المستجد.





وتابع، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي عقد افتراضيا بسبب كورونا: "المساواة في اللقاحات أمر ضروري للغاية لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الاقتصادات".





وناشد "جوتيرش"، بضرورة مضاعفة القدرة الحالية لإنتاج اللقاحات، مؤكدا أن "مجموعة الـ20 في وضع جيد لإنشاء فريق عمل للطوارئ، لإعداد خطة التلقيح العالمية".





وحذرت منظمة الصحة العالمية، دول العالم من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.