ماكرون: نحارب داعش وأنجزنا هيكلة العمل في حلف الناتو





وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن هندسة الأمن المشترك تعتمد على قدرتنا على تصحيح الأوضاع الإقليمية فنحن نحارب داعش والتمكن من إيجاد حل لهذه الأوضاع.





وأشار إلى أن الحفاظ على حرية السيادة تتطلب عبارة استخدمها رئيس وزير استرالي فيما يخص المجال البحرى وحماية السيادة فى كافة المجالات أمر هام بالإضافة للهياكل الأمنية الواضحة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا بد من إعادة الأجندة الهندسة الأمنية وتم إنجاز عمل كبير وننطلق منه لهيكلة عملنا فى حلف الناتو للأعوام المقبلة.