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تعليم

للاستفادة بمزاياها.. خطوات الاشتراك برابطة خريجي جامعة عين شمس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:44 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات والامتيازات المتنوعة من خلال  رابطة خريجي الجامعة وتعتبر  أول رابطة رسمية معتمدة تستهدف دمج خريجي جامعة عين شمس من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بغض النظر عن سنة التخرج، لتكون بذلك أكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة منذ نشأتها عام ١٩٥٠.

وأتاحت رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية فرصة الاشتراك في الرابطة عن طريق خدمة الدفع "فوري"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي  أن الهدف من إتاحة هذه الميزة التيسير على كل منسوبي جامعة عين شمس الراغبين في الانضمام للرابطة، خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية مما يوفر على المشترك عناء الانتقال من مكانة والذهاب بنفسه لإتمام إجراءات الاشتراك.كما أن التعامل من خلال خدمة فوري يمنح فرصة أكبر لكل منسوبي الجامعة المقيمين خارج القاهرة في الاشتراك بكل سهولة ويسر، حيث يتم استخراج الكارنيه في غضون أسبوعين فقط من دفع قيمة الاشتراك حسب الفئات المعلنة.

وأوضحت أن المشتركين يمكنهم طلب الحصول على كارنيه العضوية من خلال خدمة توصيل "أوبر" مع تحمل المشترك تكلفة التوصيل.

ويمكن لخريجي الجامعة استلام  كارنيه عضوية رابطة خريجي جامعة عين شمس،من خلال  الدخول على الرابط المرفق وملء البيانات المطلوبة حتى يتسنى للرابطة إعداد الكارنيهات الخاصة بكم؛ للاستفادة  بالمزايا التي تقدمها الرابطة لأبناء الجامعة من الخريجين
لينك استمارة التسجيل:
*موقع رابطة خريجي جامعة عين شمس

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