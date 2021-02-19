بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. رد قاسٍ من مقتدى الصدر على رغد صدام حسين

علَّق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر ، على حديث "رغد صدام حسين"، بشأن إمكانية عودتها إلى الحياة السياسية العامة، قائلا: "لا مكان للبعث الصدَّامي في عراقنا الحبيب ، ولو بثوب آخر ، فنحن لهم بالمرصاد".





وأضاف الصدر ، في بيان له: "فما زلنا نتذكر المجازر الصدامية والمقابر الجماعية ، وقطع الآذان والأيدي ، وقتل العلماء ، وما ذلك عنكم بخفي".





وواصل: "وإننا وإن كنا ممن يرى أن أغلب الطبقة السياسية الحالية ليست بعيدة عن الفساد، إلا أن ذلك لا يعني عودة العفالقة فكلاهما عدو للعراق وشعبه".



