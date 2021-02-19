أنجيلا ميركل: تطعيم كل سكان الأرض يضمن النجاح في القضاء على كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن النجاح ضد فيروس كورونا يمكن تحقيقه في حالة ما تم تطعيم كل سكان الأرض.





وتابعت ميركل:" أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الكفيل بإنهاء جائحة فيروس كورونا.





ونوهت إلى أن برنامج "كوفاكس" الخاص بتوزيع اللقاحات "يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت".





في سياق آخر، أشارت ميركل إلى أن بلادها ستعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أنها تحدثت مع الرئيس حسن روحاني قبل بضعة أيام.



