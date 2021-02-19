"بابل شيت".. عميد زراعة عين شمس يحسم الجدل حول شكل الامتحانات

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أن الامتحانات سوف تكون بنظام "البابل شيت " لطلاب جميع مستويات مرحلة البكالوريوس بالكلية (برامج العلوم الزراعية - برنامج الهندسة الزراعية - البرامج الجديدة).





وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم نشر فيديو تعليمي للطلاب عن كيفية التعامل مع ورقة الإجابة Bubble Sheet "البابل شيت" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا





وأشار عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الفيديو موجه لطلاب جميع مستويات مرحلة البكالوريوس بالكلية (برامج العلوم الزراعية - برنامج الهندسة الزراعية - البرامج الجديدة) منوها أن الفيديو تعليمي يوضح كيفية التعامل مع ورقة الإجابة Bubble Sheet بنظام التصحيح الإلكتروني خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 .



