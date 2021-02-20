قطع المياه عن 16 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم

أعلنت محافظة القاهرة، نقلا عن شركة مياه الشرب بالعاصمة، قطع الخدمة، اليوم السبت، عن 16 منطقة رئيسية بشرق القاهرة؛ نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط المياه، قطر 800 مم؛ لتغذية رافع مياه الزيتون.



وأوضحت أم المياه سيتم قطعها عن المناطق الآتية:





اولًا: منطقة الزيتون.. " شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي".





ثانيا: منطقة مصر الجديدة.. "شارع السباق – إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع أسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الأهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون"، .





وأكدت محافظة القاهرة أن الانقطاع اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.





وأهابت محافظة القاهرة بالتنسيقمع الشركة ، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتةً إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.