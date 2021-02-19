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تعليم

جامعة القاهرة: صدور قرار جمهوري بتعيين نائب لشئون التعليم والطلاب وعميد لكلية التربية النوعية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:30 م
الدكتور الخشت
الدكتور الخشت
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مريم عزت
قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور جمال عبد السميع الشاذلي لصدور قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب.

كما قدم التهنئة للدكتور طارق سمير محمد أمين لصدور قرار جمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية النوعية، متمنيا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع شؤون التعليم والطلاب، وكلية التربية النوعية والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة.

وكان قد التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة في عدد من الملفات والقضايا البيئية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تسعى وزارة البيئة لتنفيذها بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وأبدت الدكتورة ياسمين فؤاد اهتمامًا في تنفيذ برنامج للتوعية البيئية داخل الجامعة بمشاركة الطلاب؛ بالاهتمام بعمليات التشجير، والحد من استخدام الأكياس والبلاستيك، والقضاء على القمامة وتدوير المخلفات، وذلك بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

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وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من أساتذة وعلماء جامعة القاهرة في العلوم والهندسة والزراعة والصيدلة ومختلف التخصصات، لمراجعة وتقييم مشروعات في (الاقتصاد الحيوي الصناعي) BoiEconomy ودراسة إمكانية تحويلها إلى مشروعات بيئية قابلة للتنفيذ.
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