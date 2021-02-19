مش هنسكت عن الغلط.. محمد الباز يعتذر على الهواء بسبب تامر أمين





وأكد "الباز"، خلال تقديمه لحلقته ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن الإعلامى تامر أمين اعتذر مرة واثنين ومستعد أن يقدم العديد من الاعتذارات للمواطنين، ومن حق الناس أن تعبر عن غضبهم تجاه هذا الموقف ولا يستطيع أحد أن يصمت عن خطأ.





وتابع، أن شبكة إذاعة قنوات النهار اعتذرت لأهالى صعيد مصر وقررت فتح تحقيق عاجل مع الإعلامى تامر أمين أثناء كلامه عن الزيادة السكانية فى مصر، وقامت بحذف الفيديو الخاص من جميع من منصاتها.

توجه الإعلامى محمد الباز باعتذار واضح وصريح بخطأ غير مقصود صدر من زميله الإعلامى تامر أمين بعد توجيهه إساءة وإهانته لأهالى الصعيد خاصة أن الفرد من الممكن أن يستخدم تشبيهات غير مقصودة.